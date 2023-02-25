نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث بطريق «بلانة - أسوان»

نجا 6 أشخاص من الموت عقب إصابتهم، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى أجرة، بطريق نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاكى والأخرى ميكروباص على طريق "بلانة- أبوسمبل" بالقرب من ملف أدندان بمركز نصر النوبة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.