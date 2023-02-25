السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث بطريق «بلانة - أسوان»

اسعاف
اسعاف

نجا 6 أشخاص من الموت عقب إصابتهم، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى أجرة، بطريق نصر النوبة بمحافظة أسوان.

 

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاكى والأخرى ميكروباص على طريق "بلانة- أبوسمبل" بالقرب من ملف أدندان بمركز نصر النوبة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

 

وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

6 أشخاص الرعاية الطبية اللازمة بمحافظة أسوان حادث تصادم سيارتين سيارات الإسعاف مستشفى كوم أمبو المركزى مرفق إسعاف أسوان نقل المصابين إلى مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

خبير نخيل: التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل الزراعية في الوادي الجديد (فيديو)

نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث بطريق «بلانة - أسوان»

حقيقة مقطع بثته «الإرهابية» بسرقة سيدتين محل مجوهرات فى قنا

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر

غدا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث محمد محمود»

الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات جديدة على روسيا.. ويتعهد باستمرار الضغط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال