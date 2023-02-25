إصابات كورونا عالميًا تتخطى 675 مليون حالة.. والوفيات تتجاوز 6.8 مليون

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 674 مليونا و956 ألفا و402 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و869 ألفا و923 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 103.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 37 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ698 ألفا و928 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و764 وفاة.