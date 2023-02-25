لفتة رائعة من أرسنال تجاه لاعبه قبل مواجهة ليستر سيتى

أكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم، أن أرسنال قرر تقليد الأوكراني ألكسندر زينتشينكو لاعب الفريق شارة قيادة الفريق في لقاء ليستر سيتي.

وأشار التقرير، أن ألكسندر زينتشينكو سيكون قائد الفريق الليلة تقديرًا من النادي بسبب مرور عام على حرب أوكرانيا.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم تروسارد بدلًا من نيكيتياه ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

تشكيل أرسنال.. تروسارد أساسيًا في هجوم الجانرز أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، تشاكا، جورجينيو، زينتشنكو

خط الهجوم: مارتنيلي، تروسارد، أوديجارد

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سيلهرست بارك".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته الأخيرة وتحقيق المزيد من الانتصارات، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد كبير، بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن على الصعيد المحلي، فقد حقق ليفربول فوزين متتاليين، أمام كل من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في المواجهتين، ضمن منافسات آخر جولتين من الدوري الإنجليزي.