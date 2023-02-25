القباج: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.3%

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 1455 سائقا خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني بالعديد من المحافظات المختلفة، موضحة نسبة التعاطي انخفضت إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

ووجهت وزيرة التضامن باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وتبين تعاطى 4 سائقين للمواد المخدرة من إجمالي من تم الكشف عليهم خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وكان أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول"، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لأي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأشار عثمان إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدير بالذكر أنه تم الكشف على 7441 سائق حافلات مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وجاري تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة طوال الفصل الدراسي الثاني ومن يثبت تعاطيه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.