السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضويني» يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الأزهر بالخارج

وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف

اعتمد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء الأزهر المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي 2022/2023م.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن خالص تقديره وامتنانه لجميع القائمين على العملية التعليمية في الأزهر الشريف، لما يبذلونه من جهد كبير على مدار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية بالأزهر.

وأكد وكيل الأزهر الشريف،  حرص الأزهر على دعم أبناءه وطلابه المقيمين بالخارج كجزء أصيل من رسالته لنشر المنهج الأزهري الوسطي عبر العالم.

كما وجه وكيل الأزهر الشريف، الشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء امتحانات أبناء الأزهر الشريف في الخارج، ولتسخيرها كافة الإمكانات في السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في جميع الدول التي يقيم بها أبناء الأزهر الشريف لإتمام الامتحانات لهم على النحو الأمثل.

الأزهر نتيجة الفصل الدراسي الأول طلاب الأزهر لأزهر الشريف جمهورية مصر العربية

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