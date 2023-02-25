وجبة درامية مميزة على منصة WATCH IT .. تخاطب كل الفئات

نجحت منصة WATCH IT الرقمية خلال الفترة الماضية في التطوير من المحتوى المقدم ومخاطبتها للجمهور بشكل كبير حيث سعت لتقديم وجبة درامية تخاطب كل الفئات وبصناعة مميزة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

مسلسل بالطو

قدمت منصة WATCH IT خلال الفتر الماضية مجموعة من المسلسلات الحصرية من إنتاجها الأصلي نجح في جذب الجمهور، وكان آخر تلك الأعمال مسلسل «بالطو» للمؤلف أحمد عاطف عن كتابه «بالطو وفانلة وتاب» واستطاع المسلسل على مدار حلقاته الستة الماضية أن يخلق حالة من الالتفاف حول المسلسل جعلته يحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بالرغم من تصدي عدد من الشباب لصناعته وبطولته ومنهم المؤلف أحمد عاطف والفنان الشاب عصام عمر والمخرج عمر المهندس، وقدم المسلسل كوميديا مميزة دون اسفاف جذبت كل الفئات من أطفال وكبار وصعدت بالمنصة لصدارة الترنيد مع كل حلقتين تعرضان صباح كل يوم أربعاء.

وقدمت المنصة لجمهورها المحتوى الدرامي الكامل لقنوات الشركة المتحدة لتتيح للجمهور المشاهدة في الوقت المفضل دون ارتباط بوقت العرض كما حددت باقات لكل العملاء وكل الفئات الاقتصادية وصلت إلى 14 جنيها لبعض الفئات شهريا مما سهل من اشتراك الكثير من المشاهدين.

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أعمال حصرية

واستمرارًا لمسلسل التطوير تعرض المنصة خلال رمضان القادم 3 أعمال خاصة بها بشكل حصري من إنتاجاتها الأصلية وأولها مسلسل "كشف مستعجل" وهو مسلسل كوميدي بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادى مهنى وليلى عز العرب ومحمد لطفي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي وإنتاج شركتي "المتحدة" و"k.media" ويتكون مسلسل "كشف مستعجل" من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة "Watch It"، وتدور أحداثه حول عالم الجريمة ولكن في إطار كوميدي.

ويُشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكرى.

كما تقدم المنصة الموسم الثاني من برنامج "شيف بالبيت" برنامجًا خاصًا بالمطبخ، بالإضافة إلى إنتاج برنامج "ديسكفري" ترفيهي بالإضافة إلى 16 مسلسلا تعرض على قنوات الشركة المتحدة خلال رمضان القادم لتصبح المنصة موقعال لتلاقي كل فئات الجمهور وفقا لأسلوب المشاهدة المختلف لكل مشاهد.

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