الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عصام عمر لـ«الدستور»: البطولة مسئولية كبيرة.. و«بالطو» محطة فارقة فى مشوارى الفنى

النجم عصام عمر
النجم عصام عمر

حققت الحلقات الأولى من مسلسل «بالطو» الترند بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحرك البحث العالمي جوجل، وحققت ردود أفعال قوية بين الجمهور المصري والعربي والنقاد. 

«الدستور» تواصل مع النجم الشاب عصام عمر، بطل العمل الدرامي الجديد، وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركته وتجسيد شخصية البطل «دكتور عاطف» خلال الأحداث، مؤكدًا أنها فرصة عظيمة له من القائمين على العمل بداية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومسئولي منصة واتش ات الرقمية والشركة المنفذة، وعن تفاصيل مشاركته قال: “رشحني للدور المخرج عمر المهندس، الذي أثق في اختياراته وتشرفت بالعمل معه من قبل فى أكثر من عمل فهو مخرج محترف ومن عائلة مخضرمة فهو حفيد العظيم العبقري فؤاد المهندس، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ الكوميديا، وله باع طويل في عالم الفن”.

أبطال بالطو

المؤلف أحمد عاطف برع فى طرح ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والصحية بطريقة ساخرة بحكم خبرته ودراسته.

واضاف «عمر»: «بصراحة اتخضيت في البداية وترددت بيني وبين نفسي في الموافقة على دور البطولة أثناء المناقشة، خاصة أنني كنت أضع لنفسي خطة فى مشوارى الفني، وكنت أنوي تأجيل تقديم البطل فى الوقت الحالي»، إلا أن فكرة تقديم قصة يتم تحويلها لعمل درامي والحبكة الدرامية جذبتني للغاية، والمعالجة الدرامية التى كتبها دكتور عاطف، بحرفية شديدة جعلتني أتوقف، لهذا العالم العميق «الأطباء والوحدة الصحية» ووجدتها منطقة جديدة لم يتم تقديمها من قبل، خاصة أنه برع فى طرح ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والصحية بحكم خبرته كدكتور فى البداية، فالعمل تصنيفه اجتماعي كوميدي وكل الشخصيات موجودة من «لحم ودم» على أرض الواقع، وعلى الفور وافقت وتحمست كثيرًا وزاد إصراري عندما شجعنى صديقى المخرج عمر المهندس، خاصة أننا تعاوننا من قبل فى أول فيلم قصير له، ثم قدمنا حلقات «ماذا لو» على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتشجيع فريق العمل بأكمله، والحمدلله وجدت شخصية «دكتور عاطف» مميزة وقريبة إلى قلبى جدًا من بين الشخصيات التى قدمتها، واعتبرها نقطة انطلاق في مشواري الفني، الذي أسعى لتحقيق أحلام كثيرة ومختلفة خلاله باذن الله، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

 

لا أنافس أحدًا.. والتناغم في التمثيل حقق هدفنا

وفيما يخص ردود الأفعال، التى تلقاها خاصة بعد عرض أولى الحلقات وعن كواليس التحضير والتصوير، قال «عصام»: الحمد لله ردود الأفعال مبشرة ومبهجة ومحمسة للغاية، مثلها مثل التحضيرات والكواليس فقد كان لدينا هدف واحد كفريق العمل هو أن نحترم عقلية المشاهد، وبالفعل حدث حالة من التناغم التمثيلي رهيبة بين فريق العمل كله الذي توقع تقديم شيء هادف وكوميدي دون إسفاف، في نفس الوقت يجذب الجمهور وتتوافر فيه جميع عناصر النجاح، لكن هذا الصدى الساحق المميز لم يتوقعه أحد، خاصة أن الجمهور في النهاية هو الذي يقرر إذا كان العمل جيدًا أم لا، واستوقفني كثير منشورات نجوم ونقاد كبار لدعمي وتشجيعي وتهنئتي بالمسلسل فلا يمكن وصف شعوري ومدى سعادتي بذلك.

ورفض «عصام» مصطلح «المنافسة»، مؤكدًا أنه يسعى بكل جهده لتقديم ما يسعد الجمهور، متمنيًا أن يكون دائمًا عند حسن ظن متابعيه: «لا تنافس أحدًا واحرص أن أخرج أفضل ما بداخلي في أي عمل أشارك خلاله.. وأسعى لمنافسة الوقت فقط كي أقدم الكثير».

عصام عمر بالطو مسلسل بالطو النجم عصام عمر واتش أت دكتور عاطف

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