الإعلامية منى الشاذلى تكشف تفاصيل لأول مرة عن مسلسل «بالطو»

قالت الإعلامية منى الشاذلي إن طرشوخ الليف في مسلسل "بالطو" مكان وهمي خيالي، ليس له وجود في الحقيقة، حيث تعتبر قرية غير موجودة على الخريطة.

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، أن طرشوخ الليف أصبحت مؤخرًا على كل لسان، مؤشر بحث جوجل يشير إلى أن الكثير من الناس يبحثون عنها ويسألون عليها، لافتة إلى أن الأطباء والشباب يسألون عنها والكثير من رواد السوشيال ميديا يصنعون عنها مواقف ونكت وضحك.

وأوضحت الإعلامية منى الشاذلي، أن الحكاية ابتدأت بمسلسل ناجح جدًا على منصة watch it، مسلسل "بالطو" والذي يحكي قصة طبيب شاب في مرحلة التكليف، ويذهب إلى بلدة في الأرياف، لا يمتلك أي خبرة حياتية في التعامل مع الروتين الحكومي ولا المجتمع الذي يتوجه له، ليضع المشاهد في مواقف كوميدية لطيفة ليس لها علاقة بالتريقة والسخرية

مسلسل بالطو، عمل به قدر كبير جدًا في الوجوه الجديدة، والأفكار والروح الجديدة، لافتة إلى أن المسلسل مأخوذ من كتاب "بالطو فانلة وتاب" للكاتب أحمد عاطف وهو طبيب في الأساس، والكتاب عبارة عن مجموعة من المواقف التي تعرض إليها، حيث أن الأصل كان مجموعة من المواقف، لكن الآن هو مسلسل الأنجح والأكثر مشاهدات على منصة watch it، في بلدان عربية كثيرة جدًأ.