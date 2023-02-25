السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بـ «مياه كفرالشيخ»

تدريب العاملين
تدريب العاملين

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الدورات التدريبية للعاملين بالشركة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في العمل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

وقال اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من بعض الدورات التدريبية للعاملين بالشركة، ومكلفات الخدمة العامة، بمركز تدريب كفرالشيخ، مؤكدًا أنه تم تدريب 65 فردًا.

وأضاف عبدالغني، تعددت الدورات التي تم تنفيذها، منها برنامج تدريب قارئ ومحصل لعدد 20 متدربًا، دربهم علاء شوقي، وبرنامج تدريب الصحة والسلامة المهنية في كيفية التعامل مع الكلور والأماكن المغلقة بعدد 30 متدربًا، دربهم اللواء تامر عاشور، وعبداللاه رياض.

كما أكد رئيس الشركة على ضرورة تقديم هذه الدورات، وتنفيذ آليات فعالة، لتدريب وتقييم العاملين، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى لاكتساب مهارات أكثر وأدق في العمل، ويعد أحد معايير التقييم التي تشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

تدريب مياه الشرب كفر الشيخ الصرف الصحي عاملين

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