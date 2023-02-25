السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير وإنشاء طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولته الميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، ومديرية الإسكان رافقه خلالها رؤساء أحياء الجنوب والشرق والجهات التنفيذية المختصة بالأعمال.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الٱن، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

هذا وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة في مجال النقل والطرق، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس محمد ماهر مدير عام تليفونات بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل في الخدمات المقدمة بقطاع التليفونات بمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء، أصدر محافظ بورسعيد توجيهات لمدير عام تليفونات بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل كابلات التليفون الأرضي للمناطق السكنية الجديدة، والمناطق التي لم يتم إدخال كابلات التليفونات الأرضية بها، كما وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع التليفونات، تماشيا مع أعمال التطوير الجارية في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن بورسعيد شهدت أعمال تطوير وتنمية غير مسبوقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية.

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أعمال تطوير استعرض أعمال تطوير ورفع كفاءة التنمية المستدامة التنمية المستدام الجهات التنفيذية

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