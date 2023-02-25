السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة وسفير اليمن يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بالدقي

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان بالدقي

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد علي مارم، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، معرض "أهلًا رمضان" الذي أقامه مجلس الأعمال اليمني في مصر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحي الدقي والذي يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دوله اليمن بالقاهرة. 

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه أقسام المعرض المختلفة والتي ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي ومختلف السلع الغذائية والتموينية وقسم الأجهزة الكهربائية.

وخلال الجولة تم الاستماع إلى آراء المواطنين للاطمئنان على رضاءهم عن الأسعار والمعروضات وأكد المحافظ للمواطنين، استمرار إقامة المعرض حتى نهاية شهر رمضان لتلبيه احتياجاتهم. 

وأكد المحافظ أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كل الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلًا رمضان" التي أقامتها محافظة الجيزة، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا الاستمرار في التوسع نحو إقامه المعارض السلعية، لتغطية كل قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من المواطنين.

وثمّن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر و للجهات والشركات المشاركة فى تنظيم هذا المعرض وتوفير السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة  بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

كما وجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بمعارض اهلا رمضان بكافه المعارض المقامه والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.  

ورافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد علي المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، و البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب  و مدير مديرية التموين بالجيزة ورئيس حى الدقى.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة معرض أهل ا رمضان السلع الغذائية الأساسية اللحوم الدواجن المجمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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