رصد أكثر من 400 حالة غياب وترك للعمل بدون إذن في بني سويف خلال فبراير

تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية، جهودها في متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإداري، الذي يؤثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ، الذي قام بإعداده وعرضه أحمد محمد دسوقي مدير عام الإدارة، بشأن نتائح المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها ، وذلك على مدار شهر فبراير 2023، والتي تضمنت القيام بأكثر من 30 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية ، تم خلالها رصد 101 حالة ترك عمل، وأكثر من 300 غياب

وجرى تنظيم 6 زيارات على الوحدات المحلية والقروية " خلال الفترة المذكورة "، والتي شملت مجالس قروية بمراكز الواسطى ،اهناسيا ،بني سويف وببا ( إهناسيا الخضراء،براوة، اطواب، العواونة، سدس) بجانب المرور على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وقد تم رصد بعض الملاحظات أثناء المرور الميداني ، حيث تبين خلال التفتيش على مجلس قروي براوة وسدس"من خلال اللجنة الفنية" التنبيه بضرورة إعادة معدل استهلاك على الطبيعة للمعدات الموجودة بالوحدتين، بعدما تبين وجود بعض المعدلات غير مطابقة لكمية الوقود المنصرف للسيارات

وفي جانب المرور والمتابعة الميدانية للمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية، تم تنفيذ 9 حملات تفتيش على القطاع الصحي، شملت (مكتب صحة أول بني سويف، الوحدات الصحية بأطواب، ننا، الكوم الأحمر ، العواونة ، والمركز الطبي بشرق النيل "قسم الطب الوقائى" ،ممركز طبي الغمراوي ، وعاية الطفل بالفشن) بجانب تنظيم زيارات لعدد من المدارس وإدارات التعليم على مستوى بالمحافظة بواقع 7 زيارات شملت مدارس (براوة الابتدائية، اطواب الرسمية للغات،التربية الفكرية ،اطواب الابتدائية المشتركة، و إدارات: الواسطى، سمسطا و الفشن).

فيما تم تنظيم زيارة تفتيش لمبنى ديوان عام مديرية التموين، و3 زيارات في القطاع الزراعي (ديوان المديرية ، جمعيتي ببا ودلاص بناصر)، وزيارتين للتضامن ( ديوان المديرية، المركز الاجتماعي بمدينة ناصر )، وزيارتين للطب البيطري، (وحدة صفط راشين ، إدارة ناصر البيطرية)، بجانب زيارة واحدة لإدارة شباب إهناسيا، في حين تم فحص عدد 6 شكاوى عادية، بجانب 2 نيابة إدارية " القسم الأول"، وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.