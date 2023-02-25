السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بالأردن

الاجتماع
الاجتماع

انطلقت اليوم السبت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمنعقدة بالعاصمة الأردنية، عمان بمشاركة رؤساء واعضاء اللجنة من الدول الأربع، والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في إطار الشراكة، والتي تشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الأربع.

أعضاء اللجنة اجتماعات ا الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاص الد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مصدر مقرب من محمود الخطيب يعلق على حكم حبس مرتضى منصور

لحظة ترحيل مرتضى منصور من محكمة النقض بعد تأييد حبسه (صور)

المستشار القانونى للأهلى: سنقدم طلبًا للنائب العام لضم حكم سابق بحبس مرتضى منصور سنة

ضبط لص يسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى القاهرة

دعوة للانتخابات على مقعد الرئيس والنائب.. مصدر يكشف مستقبل مرتضى منصور فى الزمالك

أول تعليق من محامى محمود الخطيب بعد تأييد حبس مرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال