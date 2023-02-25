انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بالأردن

انطلقت اليوم السبت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمنعقدة بالعاصمة الأردنية، عمان بمشاركة رؤساء واعضاء اللجنة من الدول الأربع، والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في إطار الشراكة، والتي تشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الأربع.