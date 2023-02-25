دعم عربي واسع لسوريا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، إن: “سوريا كانت وستبقى معكم على الدوام، فسلامتكم من سلامتنا، ونجاحكم من نجاحنا، وأخوتنا متينة صلبة، مهما زادت الملمات واشتدت الخطوب والتحديات”.

وأعرب الصباغ، عن أمله في أن يكون اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد مفصلاً رئيساً في التعاون العربي القائم.

وتابع: بلادنا العربية تمتاز عن سواها بأن أهلها شعوب خلاقة ومبدعة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الصراع في منطقتنا صراع وجود.

وأكد ضرورة استمرار تنسيق علاقاتنا البرلمانية العربية، مردفاً بالقول: ما مررنا به في سورية على مدار السنوات الماضية من حروبٍ وحصاراتٍ وعقوباتٍ ظالمة، لن يثنينا عن مواقفنا وثوابتنا المبدئية، في استعادة حقوقنا المغتصبة، وفي مقدمتها عودة الجولان العربي السوري المحتل، وأؤكد لكم أن فلسطين المغتصبة، ستبقى قضيتنا المركزية، حتى تحرير ترابها بالكامل، وإقامة دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، إن العراق ستظل أبوابه مشرعة لجميع الأشقاء العرب، مؤكداً أن الشعوب العربية تتطلع إلى المواقف الموحدة في القضايا المصيرية.

وأضاف غباش: مطالبون بتنسيق عملنا البرلماني وتوحيد مواقفنا وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: نؤكد موقفنا الداعم وبلا حدود إلى الأشقاء في العراق، ونجدد ونكرر هذا الموقف الثابت فلسطينياً، ونقول: المجد كل المجد للعراق.

ودعا إلى حماية العراق من كل الشرور والمؤامرات، مردفاً بالقول: نحن مع العراق المتطور والموحد الذي يسعى إلى الحداثة والاستقرار والأمان.

من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي: إن "انعقاد المؤتمر في بغداد هو علامة لعودة العراق لدوره المعهود"، مؤكداً أن الجزائر كانت وستبقى داعمة للعراق.

ولفت إلى أن حجم الكارثة جراء الزلزال المدمر ما زالت تشغلنا، ونأمل بالمد التضامني المشرف لمتضرري الزلزال.

فيما قال، رئيس مجلس شورى سلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي: نستذكر تاريخ العراق العظيم"، وأكد المعولي أن سلطنة عمان ماضية لتعزيز مسيرة التعاون مع العراق

ويذكر انه انطلقت،صباح اليوم ، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.