انطلاق أولمبياد مدارس مصر على مسرح قصر ثقافة السويس

تنطلق بعد قليل، فعاليات أولمبياد مدارس مصر على مسرح ثقافة السويس حيث تبدأ الفاعلية اليوم السبت في محافظة السويس.

وتُطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا، مسابقة أوليمبياد مدارس مصر (دوري المدارس) ضمن مبادرات الوزارة لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس.

ماهي المسابقة؟



تشمل «أولمبياد مدارس مصر» التنافس في ثلاث مجالات، بداية من مسابقة في المعارف العامة، وتشمل أسئلة عن الثقافة العامة خاصة المتصلة بالمحافظة، إلى جانب مسابقة في الألعاب الرياضية الترفيهية، وأخرى في المشروعات الصغيرة والمجتمعية وخلالها تقترح الفرق مشروعات تنموية تناسب بيئة المحافظة، والمدرسة التي تنتمي إليها واحتياجات المواطنين وسوق العمل.

قبل المسابقة توجد عدة ندوات وورش خاصة يلقيها كوكبة من الأبطال، والخبراء، والمثقفين المعنيين بالمجالات الثلاث وذلك من أجل تهيئة وتحضير الطلبة للمسابقات.

تعقد هذه المسابقة بين فرق من الطلبة الموهبين من المدارس المصرية في ثلاث مجالات وهي المعارف العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة وتنمية مهارات الطلاب، كما تستهدف المسابقة أن تنمي مهارات التعلم والمشاركة المجتمعية وتعليم الطلاب العمل الجماعي من خلال المسابقة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - في وقت سابق- كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.