السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار عمرة رمضان 2023 للبرنامج الاقتصادي والـ 5 نجوم

عمرة رمضان
عمرة رمضان

منذ بداية شهر شعبان المبارك 1444 هـ يتسأل المواطنين عن أسعار عمرة رمضان 2023 خاصة عقب ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة خلال الشهور الأخيرة حيث يجهز المواطنين أوراقهم لأداء المناسك خلال الشهر الكريم عقب تحديد شركات السياحة المصرية قائمة بالأسعار وفقا للبرامج المتاحة.

أسعار عمرة رمضان 2023

أكد اتحاد الغرف السياحية أن أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة خلال شهر رمضان المبارك 1444/2023 والتي تبلغ مدتها قرابة شهر تبدأ من 48 ألف جنيه وقد تصل إلى 55 ألف جنيه وذلك عقب ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي حيث تتحكم في قائمة الأسعار الجديدة عدة عوامل أبرزها عوامل التسكين وأسعار تذاكر الطيران بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

وأوضح الاتحاد أن هناك أقبال الكبير على البرامج الاقتصادية للعمرة لأنها تتناسب مع الأوضاع المالية للمصريين حاليا بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من حجوزات للتسكين وتقديم وجبات.

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أسعار برامج العمرة لشهر رمضان 2023

أسعار العمرة الـ 5 نجوم رمضان 2023

تختلف أسعار برنامج العمرة الـ 5 نجوم خلال شهر رمضان وفقا لإيام الإقامة ومستوى الخدمة المقدمة تبدأ من 75 ألف جنيه للراغبين في أداء العمرة خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك وما عمرة ختم القرآن الكريم أو التي يتم تنظيمها خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الفضيل تصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه.

وأكد اتحاد الغرف السياحية أن تكلفة العمرة من الخدمات ومستوى تقديمها للمعتمرين أثناء إقامتهم هذا العام مخفضة عن العام الماضي.

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

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عمرة رمضان 1444/2023

تصل أسعار عمرة رمضان 2023 إلى 200 ألف جنيه وتشمل تأشيرة الدخول لأداء العمرة والباركود المطلوب للمعتمرين والإقامة في الفنادق والانتقالات الداخلية من وإلى الحرم بالأتوبيسات المكيفة وأسعار تذاكر الطيران حيث يكون السفر يوم 5 من شهر رمضان والعودة يوم من شهر 6 شوال 1444 هجريا.

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وائل لطفي

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