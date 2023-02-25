السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى فى العراق

العراق
العراق

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

واستقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عددًا من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 فبراير الجاري.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد عبدالله البركاني، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

البرلماني العربي العاصمة بغداد رؤساء البرلمانات العربية بغداد العراق

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