انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى فى العراق

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

واستقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عددًا من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 فبراير الجاري.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد عبدالله البركاني، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.