السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلاثاء.. رئيس بيلاروسيا فى زيارة رسمية إلى الصين

ألكسندر لوكاشنكو
ألكسندر لوكاشنكو

يتوجه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، إلى الصين، الثلاثاء، في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم الخارجية، هوا شونيينج، إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينج، يقوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 فبراير إلى 2 مارس".
ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد لحربه في أوكرانيا، وتعتمد بلاده على روسيا ماليًا وسياسيًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير كين غانج أبلغ نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك خلال مكالمة هاتفية الجمعة، بعزم بكين على العمل مع بيلاروسيا على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.
وأعلن شي جينبينج ولوكاشنكو في سبتمبر الماضي عن شراكةاستراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند في أوزبكستان.
 

txt

مع استثناء الاتحاد الأوروبى.. بولندا تُصدر قرارًا بحظر مرور شاحنات بيلاروسيا

الصين بيلاروسيا لوكاشنكو الصينية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل محكمة النقض لحضور جلسة الطعن على حكم حبسه

مرتضى منصور يُسلم نفسه قبل نظر الطعون على حكم حبسه

نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أسماء 111 متهمًا في «طلائع حسم الإرهابية»

للمرة الأولى.. كبار القراء يشاركون فى إحياء ليلة النصف من شعبان

وزير العمل الأردني: علاقتنا مع مصر متينة وقنوات الاتصال مفتوحة لتذليل العقبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى