الثلاثاء.. رئيس بيلاروسيا فى زيارة رسمية إلى الصين

يتوجه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، إلى الصين، الثلاثاء، في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية، هوا شونيينج، إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينج، يقوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 فبراير إلى 2 مارس".

ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد لحربه في أوكرانيا، وتعتمد بلاده على روسيا ماليًا وسياسيًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير كين غانج أبلغ نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك خلال مكالمة هاتفية الجمعة، بعزم بكين على العمل مع بيلاروسيا على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.

وأعلن شي جينبينج ولوكاشنكو في سبتمبر الماضي عن شراكةاستراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند في أوزبكستان.

