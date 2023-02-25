السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلغاء وقف قرار استخراج الصور التنفيذية للأحكام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني أبو السعود، والتي يطالب فيها بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4887 لسنة 77 قضائية؛ كل من رئيس مجلس الدولة، ووزير العدل بصفتيهما.
وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافًا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.

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اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلغاء وقف قرار استخراج الصور التنفيذية للأحكام

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