السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم مسابقة الغناء بـ«الدوم» تختار 8 متسابقين للتصعبد إلى المرحلة المقبلة

الدوم
الدوم

اختارت لجنة تحكيم مسابقة الغناء بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر أمير طعيمة، ثمانية متسابقين للتصعيد للمرحلة المقبلة، وهم: مصطفى ذكري، تمارا عماد، منعم يوسف، يحيى منواتي، محمود جمعة، ليديا لوتشانو، شهد عبد المجيد، أماني سمير.

 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا فى المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين فى مجالى الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة فى مسابقات متخصصة فى البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين فى كل مجال.

 

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذى يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح فى إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة فى مجالاتها المختلفة.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، ويعرض أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة الساعة 11 مساء على شاشة dmc.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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