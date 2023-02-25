السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لفتة إنسانية من حميد الشاعرى لأحد المتقدمين لبرنامج الدوم من ذوى الهمم

إبراهيم رمضان
إبراهيم رمضان

حرص برنامج الدوم على تقديم لفتة إنسانية في موسمه الثاني بمنح فرصة لـ إبراهيم رمضان من ذوي الهمم، للغناء أمام لجنة التحكيم التي تشكلت من الفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، والفنان حميد الشاعري.

 

وأبهر إبراهيم رمضان أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم بموهبته المميزة، حيث برع  في أغنية كوكب تاني، وبعد انتهاءه من الغناء، ساعده الملحن حميد الشاعري في الوصول إلى باب المسرح، مشيدًا بموهبته:" إيه الحلاوة دي والصوت المميز، دا أنت قمر ورائع".

 

 علق أمير طعيمة:"انت امتعتنا، برافو عليك ويارب تحقق كل اللي تتمناه"

 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطب خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، كما يعرض الموسم الثاني من البرنامج على قناة dmc، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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لفتة إنسانية من حميد الشاعرى لأحد المتقدمين لبرنامج الدوم من ذوى الهمم

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