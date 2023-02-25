«عمارة الجامع الأزهر وتاريخه» فى ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز

"عمارة الجامع الأزهر وتاريخه"، محور اللقاء الذي يعقد في السادسة من مساء اليوم السبت، وينظمه بيت المعمار المصري، ويستضيفه مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتحدث في اللقاء الباحث في الآثار الإسلامية يوسف أسامة، حيث يتناول خلال الندوة عن "عمارة الجامع الأزهر وتاريخه"، رصد للأشكال المعمارية في بناء الجامع الأزهر، وكيف وفق المعماريين الذين صمموا الجامع الأزهر، في التوفيق بين المعايير الجمالية والوظيفية في بناءه.

ــ جوائز المكعبات الذهبية

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ يحتضن بيت المعمار المصري، بمقره الكائن بدرب اللبانة ــ بيت علي لبيب ــ من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل توزيع وإعلان جوائز مسابقة “المكعبات الذهبي”، والتي كان قد نظمها بيت المعمار المصري.

وتضمنت المسابقة كل ما يتصل بالعمارة والعمران والتصميم والتراث والتنمية المستدامة من المدارس والمؤسسات والجامعات ومختلف الجهات والهيئات والأفراد الذين يقومون بعمل أنشطة أو ورش عمل أو وسائل تعليمية أو تطبيقات ميدانية، أو يبتكرون برامج أو تطبيقات أو أفلام أو أى من الوسائل السمع بصرية، أو ينتجون كتب أو مجلات أو ألعاب أو غيرها من الوسائل والمنتجات المطبوعة والتفاعلية.

ــ العرض المسرحي “شابوه” بمركز الإبداع الفني

كما تحتضن خشبة مسرح مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي “شابوه”، من إخراج وتأليف أحمد محيي.

والعرض المسرحي “شابوه”، من إنتاج مركز الإبداع الفني، بطولة كل من: ميشيل ميلاد بشاي، ألحان المهدي، محمد المحمدي، أحمد محيي، فرح حاتم، أميرة عبد الرحمن وعادل الحسيني. ديكور محمد زكريا.

ويتناول العرض المسرحي “شابوه”، في قالب غنائي كوميدي، مشكلات الأجيال الشابة من الفنانين، وما يتعرضوا له من مصاعب في شق طريقهم خاصة من يتمسكون بالفن الهادف.