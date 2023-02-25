السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عمارة الجامع الأزهر وتاريخه» فى ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

"عمارة الجامع الأزهر وتاريخه"، محور اللقاء الذي يعقد في السادسة من مساء اليوم السبت، وينظمه بيت المعمار المصري، ويستضيفه مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

 

يتحدث في اللقاء الباحث في الآثار الإسلامية يوسف أسامة، حيث يتناول خلال الندوة عن "عمارة الجامع الأزهر وتاريخه"، رصد للأشكال المعمارية في بناء الجامع الأزهر، وكيف وفق المعماريين الذين صمموا الجامع الأزهر، في التوفيق بين المعايير الجمالية والوظيفية في بناءه.

 

ــ جوائز المكعبات الذهبية

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ يحتضن بيت المعمار المصري، بمقره الكائن بدرب اللبانة ــ بيت علي لبيب ــ من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل توزيع وإعلان جوائز مسابقة “المكعبات الذهبي”، والتي كان قد نظمها بيت المعمار المصري.

 

وتضمنت المسابقة كل ما يتصل بالعمارة والعمران والتصميم والتراث والتنمية المستدامة من المدارس والمؤسسات والجامعات ومختلف الجهات والهيئات والأفراد الذين يقومون بعمل أنشطة أو ورش عمل أو وسائل تعليمية أو تطبيقات ميدانية، أو يبتكرون برامج أو تطبيقات أو أفلام أو أى من الوسائل السمع بصرية، أو ينتجون كتب أو مجلات أو ألعاب أو غيرها من الوسائل والمنتجات المطبوعة والتفاعلية.

 

ــ العرض المسرحي “شابوه” بمركز الإبداع الفني

كما تحتضن خشبة مسرح مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي “شابوه”، من إخراج وتأليف أحمد محيي.

 

والعرض المسرحي “شابوه”، من إنتاج مركز الإبداع الفني، بطولة كل من: ميشيل ميلاد بشاي، ألحان المهدي، محمد المحمدي، أحمد محيي، فرح حاتم، أميرة عبد الرحمن وعادل الحسيني. ديكور محمد زكريا.

 

ويتناول العرض المسرحي “شابوه”، في قالب غنائي كوميدي، مشكلات الأجيال الشابة من الفنانين، وما يتعرضوا له من مصاعب في شق طريقهم خاصة من يتمسكون بالفن الهادف. 

عمارة الجامع الأزهر وتاريخه في ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز العرض المسرحي شابوه بيت المعمار المصري بدرب اللبانة جوائز المكعبات الذهبية

مواد متعلقة

الفنان التشكيلي كمال خليفة: الإخوان كانوا وراء تراجع حرية التعبير في الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض برنامج اختيار المواهب «الدوم» الموسم الثاني والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

الروائى أيمن السميرى فى ضيافة مكتبة ميكرفون لمناقشة «شارع بن يهودا»

نائب محافظ الوادى تتفقد معرض المنتجات البيئية واليدوية بصحبة «سيدات الأعمال»

كندا تقدم 4 دبابات جديدة لأوكرانيا طراز «ليوبارد 2»

حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى