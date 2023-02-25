بعد القبض عليهم.. تشكيل عصابى يضم سيدة وراء السطو على مكتب بريد دمياط

تمكنت مديرية أمن محافظة دمياط من ضبط الجناة المتهمين في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد مدينة دمياط الجديده وسرقة مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه ، حيث ضم التشكيل العصابي سيدة واثنين متهمين، حيث بدأت بالقاء القبض على أحد الجناة وبحوزته ٩٠ ألف جنيه، اعترف بمشاركة الجناة في ارتكاب الجريمة.

وقالت المتهمة أثناء التحقيق معها إن أحد الجناة على صلة قرابة لأحد الموظفين بمكتب البريد استطاع الحصول منه على معلومات تخص طبيعة مكتب البريد في نهاية ساعات العمل، وخط سير تحركهم من وإلي مكتب البريد، علاوة على وجود مبلغ كبير تقوم أحد محطات تموين الوقود المجاوره بإيداعه مساء كل خميس، وهو ما أغرى الجناة بارتكابهم الجريمة، والفوز بالمبلغ الضخم المفترض وجوده، كما تم إلقاء القبض على السيدة التي صاحبت الجناة مساء الجمعة، وتقوم الأجهزة الأمنية باستجوابها وسماع أقوالها حول دورها في ارتكاب الجريمة.



وأضافت المتهمة الملقى القبض عليها أن التشكيل العصابي اصطحبها أثناء تنفيذ العملية لايهام الآخرين بطبيعية الوضع، وإزالة أي شكوك من الآخرين تجاه قدومهم لمكتب البريد قبل دقائق من موعد انتهاء العمل الرسمي والذي يتزامن مع الساعة السادسة مساء، علاوة على قيام الجناة بدراسة أماكن كاميرات المراقبة وارتداء الأقنعة عند دخولهم لمكتب البريد مباشرة من المدخل الخلفي، محاولين تجاوز مكان الكاميرات، وتجنبا لكشف هويتهم.

وأشارت إلى أن الجناة تمكنوا من الاعتداء على فرد الأمن وموظفي مكتب البريد والسيطرة على حركتهم وتوثيقهم تحت تهديد السلاح داخل غرفة لحين الانتهاء من مهمتهم في الاستيلاء على مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ومغادرة مكتب البريد مستقلين سيارة كانت تقف في الخارج وفروا هاربين، إلا أن أحد الموظفين المجني عليهم تمكن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر وإطلاق صافرة الإنذار والذي تسبب في قدوم قوة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور، وتم نقل الموظفين المعتدي عليهم لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء قيامهم بالسطو المسلح على مكتب البريد.



كما انتقل اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط وعدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث وقام بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وتم عمل التحريات اللازمة واستجواب شهود العيان وسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة وكذلك خط سير وأوصاف الجناة، علاوة على تفريغ الكاميرات داخل وخارج مكتب البريد والمباني الحكومية المجاورة للتوصل لهوية الجناة والتعرف على خط سيرهم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من تواجدها الأمني في محيط الواقعة وتشديد الكمائن الأمنية على مداخل ومخارج مدينة دمياط الجديدة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على أحد الجناة والسيدة المرافقة لهم أثناء الجريمة، بينما تبذل الأجهزة الأمنية بالمحافظة جهودا مكثفة بغرض التوصل لهوية باقي الجناة تمهيدا لإلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.