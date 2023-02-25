السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ليديا لوتشانو تقدم أغنية «صبرى قليل» لشيرين.. و الدوم: «نظمى النفس»

ليديا لوتشانو
ليديا لوتشانو

قدمت المتسابقة ليديا لوتشانو، فئة "الغناء" ببرنامج  "الدوم"، أغنية "صبري قليل"، للفنانة شيرين عبدالوهاب، أمام لجنة التحكيم المكونة من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

 

وعلقت لجنة التحكيم على أدائها على مسرح الدوم، في حلقة الليلة والمذاعة عبر فضائية DMC، وقال الشاعر الغنائي أمير طعيمة: "نظمي نفسك ولما تسرقي نفسك أبعدي المايك علشان ما نسمعش صوت أنفاسك لكن الأغنية صعبة وأنتي رائعة".

 

وأكدت الفنانة أنوشكا، أنها قدمت ما عليها بجدارة وأدائها رائع،  بينما وصفها الفنان حميد الشاعري بقوله: "انتي هايلة وأؤكد على كلمة أمير طعيمة عن النفس". 

 

معلومات عن الدوم

"الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

وحققت النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ليديا لو تشانو الدوم صبري قليل شيرين لجنة التحكيم نظمي نفسك

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