أحمد صلاح حسنى يمنح الشارة الذهبية لـ«الكاس» بـ«كابيتانو مصر» ويؤكد مثلى الأعلى

قال الفنان أحمد صلاح حسني إن كابتن أحمد الكاس، هو مثله الأعلى في كرة القدم وأنه كان أحد الأسباب الرئيسية لاحترافه في لعب كرة القدم.

أحمد الكاس سبب حبي للكرة

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية ON، أنه سيمنح كابتن أحمد الكاس الشارة الذهبية، لأنه كان من أحد الأسباب التي حببته في كرة القدم ولأنه قيمة حقيقة، مؤكدًا أن هذا الرجل نموذج للاعب الكرة والأخلاق وكان مثله الأعلى عندما كان يشاهده وهو يلعب.

ووجه نصائح للاعبي كابيتانو مصر "اسمعوا لكابتن أحمد الكاس والتفاصيل الصغيرة ها تفرق مع كل واحد، وهو يرى فيكم موهبة كبيرة وهو حقاني ومن يتعب ويشتغل سيأخذ حقه".

وبدوره رد كابتن أحمد الكاس، مدرب فريق "بوبو"، في "كابيتانو مصر"، قائلًا: "أحمد صلاح حسني، نجم كبير جدًا وشاعر كبير وهو من اللاعبين المحترمة واحترف بالخارج وكابيتانو أحضر لنا نجم بمعنى الكلمة".