باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الحديث عن التفاوض السلمى الروسى الأوكرانى الآن صعب المنال

قال إبراهيم كايان، كاتب وباحث سياسي، إن كلاً من روسيا وأوكرانيا يتمسكون بمصالحهم وأهدافهم لأقصى درجة ممكنة، حيث تسعى كل قوة إلى تنفيذ أهدافها كاملة دون النظر إلى حجم الخسائر المالية والبشرية التي يتم فقدها يوماً تلو الآخر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد إبراهيم كايان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحلول المطروحة من الجانب الصيني الروسي مرفوضة تماماً من أوكرانيا، كذلك الحلول الأمريكية الأوكرانية مرفوضة من الجانب الروسي، ولهذا الحديث عن التفاوض السلمي بين روسيا وأوكرانيا الآن بعيد عن التنفيذ.

مبادئ روسيا الحربية

وأضاف في حديثه، أن روسيا تعتقد أنها احتلت أراضي أوكرانية ملكيتها منذ زمن بعيد، أي أنها استعادت ما فقدته قديماً فقط، وبالتالي الأطروحات الروسية جميعها تدور حول هذا السياق وهو أن روسيا لن تتخلى عن تلك الأراضي.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون إيجابية للطرف الأوكراني حتى وإن لحقته الهزيمة، حيث بعد انتهاء الحرب لن تقبل أوكرانيا أن تكون خارج الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، لذا بهذه الحرب ضمنت أوكرانيا في السنوات القادمة الحماية الدولية.