قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة.

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات.

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق .

عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل لإلى نقطة اللارجوع، فإمّا الارتباط أو الرحيل.

صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وأنت غير مدرك ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل.

عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية.

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.

حظك اليوم.. صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.