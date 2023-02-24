الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«فن إدارة الأزمات».. دورة لتدريب كوادر «حماة الوطن» بدمياط (صور)

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظمت أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن بدمياط، بإشراف الدكتورة هبة صادق، دورة تدريبية بعنوان "فن إدارة الأزمات".

واستمرت فعاليات الدورة ليومين، تناول اليوم الأول التدريب على أنشطة الاتصال لمواجهة الأزمات وأنواعها، والاستراتيجيات الحديثة والتقليدية لإدارة الأزمات.

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يأتي ذلك في إطار خطة حزب حماة الوطن بدمياط، برعاية وتوجيهات أمير الصديق، أمين الحزب بالمحافظة، والسيد سليمان، أمين التنظيم بها، بضرورة دعم الشباب بأحدث الدورات التدريبية، لتمكينهم  من أداء عملهم بطريقة تعكس زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة بمختلف مجالات العمل.

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في سياق آخر، عقدت ورشة عمل بعنوان "الشائعات في مجال العلاقات الدولية وتأثيرها علي الأمن القومي"، وقد تحدث الباحث إسلام فكري نجم الدين، أمين الأمانة، عن الشائعات وأنواعها وكيفية تصدي الدول لها وقام بتطبيقات عملية مع الحاضرين حول العديد من الشائعات التي استهدفت الدولة المصرية، وكيفية تعامل الدولة والمجتمع معها، كما تناول المحاضر كشف زيف الشائعات المطلقة على مصر في ملفات النيل ولييبا والسودان.

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جاء ذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفى، أمين التنظيم المركزي، وبإشراف مجدي زايد أمين محافظة الإسماعيلية، والمهندس كمال حمودة، أمين التنظيم بالمحافظة، وبحضور أعضاء هيئة المكتب، وأمناء الأمانات وأعضاء الحزب، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بالإسماعيلية.

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أمانة الإعلام حماة الوطن دمياط الدكتورة هبة صادق فن إدارة الأزمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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