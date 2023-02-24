رئيس جهاز 15 مايو يتفقد أعمال رفع الكفاءة للطرق ببعض المراحل بالمدينة

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة وحرصًا من جهاز مدينة 15 مايو بالعمل على رفع الكفاءة لأعمال الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة امتداد المدينة والطريق الرابط وشارع الجامعة ومدخل الإسكان العائلي الجديد.

في نفس السياق أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو جولة تفقدية وبرفقته المهندس مينا رأفت المعاون الهندسي لرئيس الجهاز والمهندس حميد فهمي مدير إدارة الطرق بالجهاز ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع أعمال رفع الكفاءة بمنطقة امتداد المدينة والطريق الرابط وشارع الجامعة ومدخل الإسكان العائلي الجديد.

خطة تطوير الطرق تساعد على جذب الاستثمارات

أشار المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز أن أعمال رفع الكفاءة للطرق الرئيسية والفرعية هي لتحسين جودة الطرق ضمن الخطة المدرجة لشبكة الطرق بالمدينة على مستوى جميع مراحلها.

وأكد رئيس الجهاز بأن هذا المشروع ذو أهمية كبيرة من حيث الموقع المميز لهذه الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط بين الطريق الرابط ومناطق الإسكان العائلي وطريق جامعة مايو الخاصة والتى يوجد بجانبها منطقة ال250 فدان الاستثمارية وما تمتلكه من ميزات عديدة مما تجعل كثرة الإقبال عليها من قبل المستثمرين بجانب طريق الاوتوستراد بالإضافة إلى وجود جامعة مايو الخاصة التي تم بدء تشغيلها العام الدراسي الحالي.

كما أضاف المهندس محمد خلف الله أن أعمال رفع الكفاءة التي جارى العمل بها بالمدينة هي استكمال للنهضة والطفرة العملية فى عصر الجمهورية الجديدة لمدينة 15 مايو.

وأفاد رئيس الجهاز بأن جميع الأعمال تسير على خطى ثابته نحو النهوض إلى الشكل المطلوب بما يليق بتاريخ ومكانة مدينتنا الكبيرة والتى تعد من أقدم وأعرق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويميزها عن باقي المدن موقعها الجغرافي الذي يجعلها قبلة الجنوب لما تملكه من طرق ومحاور رئيسية تربطها بجميع كافة المحافظات من الوجه البحرى حتى الوجه القبلى ومحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى نظرا لوجود الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي وطريق الأتوستراد مما يجعل سهولة التنقل بين جميع كافة المدن والمحافظات

مما يوفر فرص حقيقية لجذب المستثمرين والاستثمار داخل نطاق المدينة وخلق فرص عديدة.

وأوضح أن مشروع رفع الكفاءة للطرق بمنطقة امتداد المدينة والطريق الرابط وطريق جامعة مايو الخاصة يسير بشكل جيد وأن نسب الإنجاز تتوافق مع معطيات العمل.