إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بشبين القناطر

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "نقل" بسبب السرعة الزائدة، في منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.