الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بشبين القناطر

مستشفى شبين القناطر
مستشفى شبين القناطر العام

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "نقل" بسبب السرعة الزائدة، في منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

سيارة ميكروباص السرعة الزائدة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية مستشفى شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حزم بأكثر من ربع تريليون جنيه لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية عن المواطنين

أحمد سعداوى للجان الإخوان عن فيديو العاصمة الإدارية: «كفاية فبركة ومش هتهدوا البلد»

روسيا: تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بالأراضي الجديدة

السجن 6 سنوات لـ سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى