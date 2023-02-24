مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة فى ترعة بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة كفر مروان بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، وتم نقل المتوفي والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال جثة عامل، وطالب مصاب بتوقف في عضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبي له واستجاب، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم وسقوطها بترعة كفر مروان دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع عامل، متوفي إثر توقف بعضلة القلب، وإصابة طالب، مصاب بتوقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي له واستجاب، مقيمين دائرة المركز، وذلك أثناء قيادة المتوفي سيارة ملاكي أمام قربة العرب دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد المتوفي ما أدي إلى انقلاب السيارة وسقوطها بترعة كفر مروان دائرة المركز.