الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيشيدا: مجموعة السبع ستدعو للامتناع عن تقديم أى مساعدة عسكرية لروسيا

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أنّ مجموعة السبع ستدعو خلال قمة افتراضية، الجمعة، إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.

وأشار رئيس الوزراء الياباني للصحفيين، قبل ساعات من القمة التي سترأسها اليابان، إلى "دعم عسكري لروسيا من قبل دول أخرى تم الإبلاغ عنه، وقال إن مجموعة السبع تعتزم الدعوة إلى إنهاء هذا الدعم".

ولم يذكر رئيس الوزراء الياباني أي دولة، على الرغم من أن روسيا استخدمت مسيّرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، في حين اتهمت الولايات المتحدة الصين، هذا الأسبوع، بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، ونفت بكين هذه الاتهامات ونشرت وثيقة من 12 نقطة تتضمن اقتراحها للتوصل إلى "تسوية سلمية" للنزاع.

وقال "كيشيدا" إن مجموعة السبع ستبحث خلال محادثاتها، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على موسكو، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي، مضيفا: «المهم في اجتماعنا اليوم أن يحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفهم.. ولوقف الغزو الروسي لأوكرانيا من المهم أيضاً أن نؤكد مرة أخرى أننا سنتابع فرض العقوبات على روسيا وتشديدها، وسندعم أوكرانيا»، ولم يحدد رئيس الوزراء الياباني ما إذا كان سيزور كييف ومتى.

وكيشيدا هو القائد الوحيد من بين قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر العاصمة الأوكرانية بعد، في حين تتحدث الحكومة اليابانية عن عقبات مثل الأمن والسرية.

- زيلينسكى يشارك فى القمة افتراضيًا

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقمة الافتراضية، الجمعة، ودُعي للمشاركة في قمة مجموعة السبع في مايو في هيروشيما.
وقال كيشيدا: "فيما يتعلق باختيار الدول والمنظمات التي ستتم دعوتها إلى قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو، سنتخذ القرار كوننا نترأس مجموعة السبع بعد التشاور مع الدول المعنية".

وأعلنت اليابان عن تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع بقيمة 5,5 مليار دولار، بعدما قدمت مساعدات بقيمة 600 مليون دولار.
كذلك أرسلت اليابان معدات دفاعية إلى أوكرانيا وعرضت استقبال لاجئين أوكرانيين، وانضمت إلى الدول الغربية التي تفرض عقوبات على موسكو، ومع ذلك لم تقدم مساعدات عسكرية، لأن دستور اليابان ما بعد الحرب يحد مساهمتها في هذا المجال بالمعدات الدفاعية.

رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا كيشيدا مساعدات عسكرية روسيا

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وائل لطفي

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