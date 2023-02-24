أستاذ تمويل: الاقتصاد العالمى يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات غير المسبوقة، ومن أكبر تلك التحديات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تخصص الدول الأوروبية موازنة لمساعدة أوكرانيا وبالتالي تلك الموازنة مأخوذة من الدعم المالي والاحتماعي للمواطن الأوروبي.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ما زالت هناك تحركات في المشهد الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي بشكل واضح، لذا؛ فإن استمرار تصدير السلاح لأوكرانيا سوف يزيد من احتقان الأزمة، وبالتالي التعافي العالمي الاقتصادي مازال أمامه الكثير من الوقت.

وأضاف في حديثه أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على أوكرانيا وحدها بل أيضًا روسيا حدث بها الكثير من الخسائر المالية والبشرية، مشيرًا إلى أن دول العالم الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين تضرروا أيضًا من تلك الحرب.