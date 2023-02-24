الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 76 مليون جنيه.. إعادة تأهيل محطتي الرفع «أ- ب» ببرج العرب

مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي

تولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى النائية ومختلف المحافظات، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيام العديد من المشروعات التي تم ضخ مليارات الجنيهات فيها بعدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات التي شهدت عدد من المشروعات محافظة الاسكندرية تحديدا بمدينة برج العرب الجديدة.

ضمن المشروعات الضخمة التي شهدتها محافظة الاسكندرية، مشروع إعادة تأهيل محطتي الرفع ( أ ، ب ) مدينة برج العرب الجديدة، والذي تم تنفيذه في يناير عام 2022، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المشروعات الضخمة للمرافق الرئيسية مدينة برج العرب الجديدة. 

وقد تم تنفيذ أيضا محطتي رفع صرف صحي بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيها، وتشمل مشروع المرافق الرئيسية للأحياء (5، 6، 8)، والمتضمنة تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه بعد توقف المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات، وإعادة تأهيل محطتي الرفع (أ، ب) بتكلفة 76 مليون جنيه، وتنفيذ المرافق الداخلية لمنطقة المحور المركزي الغربي بتكلفة 39.6 مليون جنيه.

بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من المشروعات أيضا التي تم تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتضمنت مشروعات بقطاعات المرافق في المياه والصرف الصحي، بما فيها مشروع إعادة تأهيل محطتي الرفع "أ ، ب" بتكلفة 76 مليون جنيها، ذلك بجانب مجموعة من المشروعات لتطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة في قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق ومداخل المدينة.

إعادة تأهيل محطتي الرفع أ ب ببرج العرب برج العرب تأهيل محطتي الرفع أ ب إعادة تأهيل محطتي الرفع أ ب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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