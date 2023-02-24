ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفرالشيخ

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري في محافظة كفرالشيخ، على الأسواق والمحلات، من ضبط 125 كجم أسماك مدخنة (رنجة) و110 كجم سردين مجمد بإجمالي مضبوطات 235 كجم، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1803 جنح مركز الرياض بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 27 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية بإجمالي مضبوطات 32 كجم، وتم تحرير محاضر أرقام 2032 و2033 جنح مركز فوة بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير ادارة الرياض، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالرياض، برئاسة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض، وإسماعيل القادوم، مفتش الرقابة التموينية بالرياض.

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 53500 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين بأجر 2750 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وللحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.