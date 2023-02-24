الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفرالشيخ

اللحوم
اللحوم

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري في محافظة كفرالشيخ، على الأسواق والمحلات، من ضبط 125 كجم أسماك مدخنة (رنجة) و110 كجم سردين مجمد بإجمالي مضبوطات 235 كجم، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1803 جنح مركز الرياض بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 27 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية بإجمالي مضبوطات 32 كجم، وتم تحرير محاضر أرقام 2032 و2033 جنح مركز فوة بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير ادارة الرياض، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالرياض، برئاسة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض، وإسماعيل القادوم، مفتش الرقابة التموينية بالرياض.

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 53500 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين بأجر 2750 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وللحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الطب البيطري كفر الشيخ أسماك طائر لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

بعد إصابته بنزيف دماغى.. وفاة الفنان السورى شادى زيدان

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفرالشيخ

«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

عقب صراع مع المرض.. وفاة المخرج تيسير عبود

تشميع 14 سنترا غير مرخص للدروس الخصوصية في أحياء الإسكندرية

«اللص التائب».. سرق 112 ألف جنيه لشراء عجلين للفقراء وغسل ذنوبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى