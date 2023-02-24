القلق أم باركنسون؟ خبير في كيفية التفريق بين الأعراض

قد يكون من الصعب التمييز بين القلق ومرض باركنسون، لأنهما يشتركان في أعراض متشابهة، خبير في كيفية التمييز بين الإثنين.

يمكن أن يؤثر القلق والتوتر على عقلك بعدة طرق ويمكن أن يكون لهما تأثيرات طويلة المدى وقصيرة المدى، يمكن أن يؤدي الشعور بالقلق طوال الوقت إلى تعطيل توازن الناقلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية والسلوك والوظيفة الإدراكية.

هل يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى الإصابة بمرض باركنسون؟

"القلق والتوتر يمكن أن يحفزا مرض باركنسون لأنه يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم لمستويات عالية من هرمون التوتر الكورتيزول.

وهذا يمكن أن يسبب سلسلة من ردود الفعل التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق الجذور الحرة والالتهابات، والتي يمكن أن تضر خلايا الدماغ المسؤولة عن السيطرة على الحركة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي التوتر والقلق أيضًا إلى تكوين غير طبيعي للبروتينات في الدماغ، وهي سمة مميزة لمرض باركنسون.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن أيضًا في جعل الجسم يقاوم تأثيرات الدوبامين، وهو ناقل عصبي هذا يساعد على التحكم في الحركة، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الانخفاض في التحكم في الحركة، مما قد يؤدي إلى تطور مرض باركنسون، "كما يقول الدكتور شيخار باتيل، استشاري - طب الأعصاب للبالغين والأطفال.

أعراض مرض باركنسون

قد تشمل علامات وأعراض مرض باركنسون حسب الدكتور باتيل الهزات أو الاهتزاز، عادةً في اليدين والذراعين والساقين والفك والوجه، وتيبس أو انخفاض حركة الذراعين والساقين والجذع، وبطء الحركة (بطء الحركة)، واختلال التوازن، والتنسيق، وفقدان الحركات التلقائية مثل الوميض، وصعوبة التحدث أو البلع، وتغيرات في تعبيرات الوجه، وصعوبات في الكتابة، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والإمساك.

هل هو قلق أم باركنسون كيف نميز بين الأعراض؟

قد يكون من الصعب التمييز بين القلق ومرض باركنسون، لأنهما يشتركان في أعراض متشابهة، مفتاح التفريق بين الاثنين هو فهم سبب الأعراض.

"مع القلق، تكون الأعراض ناتجة عن فرط نشاط أو رد فعل خوف مفرط، في مرض باركنسون، تحدث الأعراض بسبب نقص إنتاج الدوبامين في الدماغ. يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة للقلق الأرق، والشعور بالتوتر أو التوتر، وصعوبة النوم، الأفكار المتسارعة، صعوبة التركيز، الشعور بالعصبية، القلق المفرط والخوف، "يقول الدكتور باتيل.

ويضيف الخبير: "يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة لمرض باركنسون الهزات، وصعوبة التوازن والتنسيق، وتصلب العضلات، وبطء الحركة، وصعوبة الأنشطة اليومية، وصعوبة التحدث، والتغيرات في الكتابة اليدوية".

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ، فمن المهم التحدث مع طبيبك للحصول على تشخيص رسمي. قد يكونوا قادرين على التمييز بين القلق ومرض باركنسون بناءً على تاريخك الطبي والفحص العصبي والاختبارات المعملية.

نصائح للتحكم في مستويات التوتر والقلق للوقاية من مرض باركنسون

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين في تقليل مستويات التوتر والقلق وهي جزء مهم من إدارة مرض باركنسون، يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو السباحة، في تقليل التوتر والقلق.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق. اهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

تناول طعام صحي: يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة المصنعة في الحفاظ على مستويات التوتر والقلق منخفضة.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة: يمكن أن يساعد التفاعل الاجتماعي في تقليل التوتر والقلق، لذا تأكد من قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

جرب تقنيات الاسترخاء: يمكن أن يساعد التنفس العميق، واسترخاء العضلات التدريجي، والتخيل الموجه، وتقنيات الاسترخاء الأخرى في تقليل التوتر والقلق.

ممارسة اليقظة: اليقظة هي ممارسة أن تكون مدركًا وحاضرًا في اللحظة دون إصدار أحكام، يمكن أن تساعد ممارسة اليقظة في تقليل التوتر والقلق.

تحدث إلى طبيبك: إذا كنت تعاني من إجهاد وقلق شديد أو مستمر، فتحدث إلى طبيبك حول الأدوية أو العلاجات الأخرى التي يمكن أن تساعدك.