الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرز بـ15 جنيهًا.. إقبال كبير على معارض «كلنا واحد» لشراء السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

شهدت معارض "كلنا واحد" إقبالا كبيرا من المواطنين، ضمن مواصلة وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

في إطار دعم وتنفيذ مبادرة «كلنا واحد»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى جاهدة إلى توفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، لتوفير ما يحتاجونه من سلع، حيث تأتي المبادرة إسهامًا من القبائل العربية والمصرية لدعم مبادرة الرئيس في توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل غلاء أسعار السلع وجشع التجار.

يشارك في المعرض عدد من خيرة الشباب والفتيات، كما أنه يشجع المنتجين للأعمال الصغيرة كالمشغولات اليدوية على عرض منتجاتهم في المعرض، حيث يستقبل يوميًا عددا كبيرا من المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية، ويحرص المعرض على بيع اللحوم البلدي الطازجة بسعر لا يتجاوز ١٨٠ جنيهًا بفارق أكثر من ٨٠ جنيهًا عن السعر المتداول حاليًا.

أسعار السلع الغذائية داخل معرض «كلنا واحد»:

- الأرز يبدأ من 15 جنيهًا للكيلو.
- الزيت 35 جنيهًا 800 جرام.
- المكرونة 8 جنيهات.
- السكر 15 جنيهًا.
- لحوم طازجة 180 جنيهًا للكيلو.
- لحوم ضاني 190 جنيهًا.
- كفتة 130 جنيهًا.
- سجق 130 جنيهًا.
- برجر 130 جنيهًا.
- العدس 40 جنيهًا.
- الفول 30 جنيهًا.

كلنا واحد
كلنا واحد
كلنا واحد معرض كلنا واحد اقبال إقبال شديد إقبال شديد علي معرض كلنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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