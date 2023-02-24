بريطانيا تنفى تزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون خلال الفترة المقبلة

نفت بريطانيا، اليوم الجمعة، تزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون خلال الفترة المقبلة، وصرّح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم، بأن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون في المستقبل القريب.

وأكد "والاس"، فى تصريحات لقناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن بلاده لن ترسل طائرات تايفون إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن إمداد الطائرات المقاتلة سيتطلب إرسال مئات الأشخاص، بمن في ذلك المهندسون والطيارون، والغرب لن يرسل قوات إلى أوكرانيا بهذا الحجم.

وتابع والاس: "سيتعين علينا إرسال 200 شخص من سلاح الجو الملكي، ولن نقوم بذلك في هذه المرحلة، وهذا هو ما ذكرناه بوضوح"، وفقا لشبكة «سكاى نيوز» البريطانية.

- المفوضية الأوروبية: سندرب 30 ألفًا من جنود أوكرانيا على أحدث الأسلحة

وفى وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الآن هو الوقت المناسب لنستمر في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها حتى يغادر الروس أرض أوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ستنتصر لأن حلفاءها سيقفون بحزم معها، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت منعزلة أكثر فأكثر عن العالم والعقوبات التي تُفرض عليها مجدية.

وتابعت: «مستمرون في الضغط على روسيا وعلى من يدعمون روسيا في أرض المعركة»، مؤكدة أن أوروبا تدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا واقتصاديًا لزيادة قدرتها العسكرية في مواجهة روسيا.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير معدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا، مؤكدة أن الأوكرانيين يحاربون من أجل حقوقهم وتحديد مصيرهم ومستقبلهم، مضيفة: «سندرب 30 ألفًا من جنود أوكرانيا على أحدث الأسلحة».

وأردفت: «الأوكرانيون اختاروا بالفعل الاتحاد الأوروبي ووحدة المبادئ».

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: «بوتين فشل في تقدير التضامن الأوروبي خلف أوكرانيا، فبدلًا من أن يفرق بوتين الاتحاد الأوروبي أصبح متضامنًا للوقوف إلى جانب أوكرانيا كلما تطلب الأمر ذلك، وبدلًا من أن يسيطر على سوق الطاقة العالمية خسر الكثير من مدخلاته المتعلقة بالطاقة».