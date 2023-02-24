الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حملة أمنية
حملة أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهداف تجميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8267 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 15 قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

إتخاذ الإجراءات القانونية إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة الأقراص المخدرة المتنوعة العامه لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة العناصر الإجرامية

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وائل لطفي

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