الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 158 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة بلغ 158 ألف رأس من الماشية، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي تستمر لنحو شهر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية - وفقا لبيان، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأشار أنور إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة؛ لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

امراض الأمراض الوبائية بيطرى الغربية الوبائية الماشية تحصين

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