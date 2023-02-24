وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينة بدر والساحل الشمالى الغربى

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة بدر - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بنشاط صناعي بالمنطقة الصناعية الخامسة بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في بناء عنبر ومبنى إداري دون ترخيص بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من (دور أرضي + دور أول) بمساحة حوالي 770 مترًا، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية (مدينة بدر- القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.