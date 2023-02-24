6 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 طلبات إحاطة موجهة لوزيري الكهرباء والبترول خلال اجتماعاهما الأسبوع المقبل.

وتناقش اللجنة يوم الإثنين موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي بشأن سوء حالة شبكات الكهرباء بمدينة دمنهور - محافظة البحيرة، والمشاكل المترتبة على عدم وجود صيانة لهذه الشبكات، والنائب عبدالباسط الشرقاوي بشأن التأخر في تغيير مسارالخطوط الهوائية داخل قرية منشأة غربال – مركز دمنهور- محافظة البحيرة.

كما تناقش موضوعی طلبی الإحاطة المقدمين من النواب خالد بدوى بشأن كثرة حوادث الماس الكهربائي والانقطاع المتكرر للكهرباء؛ بسبب نقص وتهالك محولات الكهرباء بعدد من قرى وعزب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائبة سهام بشاى بشأن سرعة الانتهاء من توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة بمركز الواسطى-محافظة بنى سويف على أرض مجاورة للمحطة ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء (بوزارة الموارد المائية والرى)، وذلك للنفع العام، مع تخصيص أو نقل الإشراف الإداري عليها لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمود هشام توشكى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمناطق بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، وكذا طلب الاحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن - محافظة بني سويف، وندرة توافر أنابيب البوتاجاز وأرتفاع أسعارها.