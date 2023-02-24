الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) موسم 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا السبت على ملعب سلهارست بارك بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وتُنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويسعى فريق ليفربول لمحو آثار الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد ضيفه ريال مدريد الإسباني، على ملعب "أنفيلد رود" بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ليفربول قد حقق الانتصار في آخر مباراتين له ببطولة الدوري الإنجليزي، على حساب إيفرتون ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل محمد صلاح في مصالحة جمهور ليفربول بعد الهزيمة الثقيلة على يد ليفربول، وسيكون الأمر متاحًا له أمام أحد خصومه المُفضلين في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدف في مرمى كريستال بالاس، ففي حال تحقيق ذلك، سيُصبح "مو" أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص ليفربول، في ملاعب الخصوم (خارج ملعب ليفربول)، في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، حيث سجل 55 هدفًا في 99 مباراة، متساويًا مع مايكل أوين الذي سجل نفس العدد من الأهداف في 107 لقاءات.

وحال تسجيل مو لهدفين، سيحقق رقمًا قياسيًا آخرًا، حيث سيصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف لـ ليفربول في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي بريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 126 هدفًا، خلف روبي فاولر صاحب الصدارة برصيد 128 هدفًا.

واستطاع محمد صلاح المساهمة في تسجيل 13 هدفًا في شباك كريستال بالاس خلال آخر 8 مباريات خاضها ضد الفريق اللندني، حيث أحرز 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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