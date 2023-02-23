الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق إثر سقوط سيارة نقل من أعلى محور المريوطية

سقوط سيارة نقل من
سقوط سيارة نقل من أعلى محور

شهد محور المريوطية اتجاه دائري المرج، حادث سقوط سيارة نقل مما أسفر عن إصابة السائق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور المريوطية بوقوع حادث مرورى.

 وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة نقل من بين وصلتي محور المريوطية اتجاه دائري المرج، مما أسفر عن إصابة سائقها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

محور المريوطية حادث سقوط سيارة السائق اصابة

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