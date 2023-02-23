الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليه داخل مسكنه بالنزهة

جثة شخص
جثة شخص

أمرت جهات التحقيق بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل مسكنه بمنطقة النزهة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقته بالنزهة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية جثة شاب النزهة

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