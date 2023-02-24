أمير حدود داعش: التنظيم ليس له خبرة فى إدارة الدولة

يعرض على قناة الوثائقية المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حوار أمير حدود داعش، حيث قال رشيد المصري، إنَّ تنظيم داعش سعى إلى السلطة عن طريق استخدام القوة المسلحة.

وأكد أمير حدود داعش، خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على شاشة «الوثائقية»، أنَّ تنظيم الدولة ليس «دولة»، بل حزب سعى إلى السلطة عن طريق استخدام القوى العسكرية، مشيرًا إلى أنَّ «داعش» ليس له خبرة في إدارة الدولة.

وأضاف رشيد المصري، أنَّ السوريين ذاقوا مرارة «التناحر» بين الفصائل السورية لأنهم كانوا يريدون العيش في أمان، إذ يرفضون عودة فصائل «الجيش الحر»، مؤكدًا أن التنظيم طبق «الحدود» بالقوة وليس بالقبول الشعبي.

وأضاف أمير حدود داعش، إنَّ تنظيم داعش بسوريا سعى إلى السلطة عن طريق استخدام القوة المسلحة، وجميع التنظيمات خرجت بعد اندلاع الثورة السورية التي كانت تُطالب بحقوق منطقية.

أمير حدود داعش يكشف الانحرافات الأخلاقية

وقال رشيد المصري، إنه كان هناك العديد من الانحرافات الاخلاقية المتعددة داخل القيادات الداعشية، من بينها وجود مهاجرات نساء قادمات للتنظيم حدث لهن حادثة «شذوذ».

وأضاف القيادي الإرهابي، أن بعض المشرفين على النظافة بتنظيم داعش حاولوا التكتم على واقعة الشذوذ للمهاجرات، ولكن جرى استبعادهم عن المكان ولا أعرف ما إذا تم عقابهم أم لا.

ولفت إلى أنه شاهد وجود انحراف في داعش، وكذلك كانت هناك انحرافات في داعش تخص الأيزيديين، وبعض العناصر تعاملوا معهم بشكل جيد، والبعض الآخر عاملهم بطريقة خارجة عن الشريعة.