أبرزها الرياضة والنظام الغذائي.. 5 عادات صحية للتخلص من ضغوط العمل

مع استمرار ضغوط العمل يوميًا، يشعر الكثير بالتعب والإرهاق الشديدين على مدار الأسبوع، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدة التوتر الناتج عن ضغوطات العمل اليومية، وفقًا لموقع «healthybuilderz».

تناول المياه قبل الطعام

هل تعلم أن شرب كوب من الماء قبل الأكل يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين حالة بشرتك، فالماء يمكن أن يرطب البشرة، كما أنه يشغل مساحة في معدتك الأمر الذي يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، وهذا يعني أنك ستحصل على سعرات حرارية أقل في نظامك حتى تتمكن من الحفاظ على وزنك.

ممارسة التمارين الرياضية

يعيش معظمنا حياة بطيئة وغير نشطة لأننا نجلس معظم اليوم بفضل عملنا، ولكن يجب أن تكون التمارين جزءًا لا يتجزأ من يومك لأنها تساعد في رفع دقات قلبك وبالتالي مساعدة جسمك على حرق الدهون.

سبب آخر لضرورة ممارسة الرياضة يوميًا هو أنه يساعد جسمك بالفعل على التخلص من السموم في نظامك، وبالتالي حمايتك من الأمراض المعتادةـ بالإضافة إلى جعل بشرتك تتوهج بشكل طبيعي.

قم بإعداد وجبات صحية

سيكون التحول إلى نظام غذائي جديد أمرًا صعبًا وهذا هو السبب في أنه من الأفضل البدء بإعداد وجبة صحية واحدة يوميًا، على الرغم من أن البعض جيد في هذا الأمر، إلا أن معظمنا يجد صعوبة في تنفيذه والابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة والسريعة.

ممارسة رياضة التأمل

يشعر معظمنا بالتعب الشديد بسبب ما يدور في أذهاننا، فغالبًا ما نفكر في مشاكلنا في المنزل وفي المكتب التي نشعر بأنها مربكة في بعض الأحيان، فإحدى الطرق لجعل تركيزك العقلي أكثر وضوحًا هو القيام ببعض التأمل أول شيء في الصباح.

خذ من 10 إلى 15 دقيقة من وقتك للجلوس في مكان هادئ ودع عقلك يذهب، ركز على تنفسك وأفرغ عقلك، ستشعر بتحسن كبير بعد ذلك ومزيد من التركيز أيضًا.

ممارسة رياضة المشي

أوضح الخبراء، أن الجلوس لساعات يعرضنا لخطر المعاناة من مشاكل في القلب والسمنة وغيرها من المشكلات الصحية، ولهذا السبب من الجيد دائمًا ترك مؤخرتك والبدء في المشي، حيث يمكن أن يساعدك أخذ قسط من الراحة بين عملك والتجول في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على ضخ قلبك المزيد من الدم في جسمك حتى تعمل جميع أعضائك بشكل صحيح.