أستاذ باطنة: المشى 2 كيلو يوميًا يحمينا من الإصابة بالسكر

قال الدكتور عبدالوهاب صالح، أستاذ الباطنة والرعايات والحالات الحرجة بجامعة الأزهر، إن المصابين بمرض السكر على مستوى العالم وصل في آخر إحصائية 463 مليونا، لافتا إلى أن كل مواطن لو أنفق دولارا واحدا على العلاج، يعني أن العالم يخسر يوميا 463 مليون دولار لعلاج السكر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن عدد المصابين بالسكر في مصر مليون و900 ألف، وهذا رقم كبير، منوها أن أكثر الأسباب للإصابة زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد "صالح"، أن مشي المواطن 2 كيلو يوميا يقي المواطن من الإصابة بمرض السكر، لأن المشي مهم جدا، بالإضافة إلى التقليل من تناول الطعام.

وتابع: "للأسف في ناس دلوقتى بتقول أنا هوايتي الأكل، وهذا غير معقول تماما، لأن المبالغة في الأكل والشراب ضار جدا بصحة الإنسان، وأنا شايف اللي بيبالغ في الأكل يضر بنفسه".