أحمد عطالله: اتمنى يكون «مصر تغني» استكمال لمسيرة زكريا الحجاوي

قال الكاتب الصحفي أحمد عطالله، صانع ومقدم برنامج "مصر تغني"، إنه متأثر بالموسيقى التراثية الشعبية المصرية منذ طفولته نظراً لنشأته بقرية جبلية تقع بين وديان محافظة قنا بجنوب الصعيد.

وتابع: "أنا ابن قرية صعيدية قديمة ولما كانت تدخل القرية عربية، كان بيبقى حدث تاريخي وكان نفسي أجي المدينة وأشوف عماراتها الشاهقة، وكان في أسواق بالقرية تحس إن أحمس كان لسه ماشي فيها دلوقتي لشدة بساطتها".

مصر تغني

وأكد “عطالله”، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان يتم الاستعانة بالفرقة الشعبية في جميع أفراح الصعيد، ولهذا تعلق بصورة كبيرة في طفولته بهذا النوع الموسيقي، قائلاً:" عندي ثقافة سمعية كبيرة في هذا القطاع نظراً لنشأتي في الصعيد واحتكاكي المباشر بالفرق الشعبية".

التراث الموسيقي المصري

وأضاف أنه قام بعمل بحث مفصل وعميق عن الفرق الشعبية التراثية وتوصل لعدد كبير من الفرق الشعبية بأنحاء الجمهورية، موضحاً:" اتمنى أن يكون برنامجي تكملة لمسيرة زكريا الحجاوي، لأني بحب هذه الشخصية وقرأت عنها كثيراً".