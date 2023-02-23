أشرف زكى: لولا جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لواجهتنا الكثير من المشاكل

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كنت أحلم بأن أمتلك مسرحا خاصا بي، أقدم عليه عروضا مسرحية، وأضم معي شبابا من طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحقق ما بداخلي معهم، وأحقق رسالتي معهم.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه ببرنامج عاصمة الفنون المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يحلم على المستوى العام لنقابة المهن التمثيلية بأحلام كثيرة جدًا، معقبًا: "أنا مش مبسوط إن معاش الفنان قليل، مش مبسوط إني مش قادر أحقق طموح كل الناس لأننا في سوق اختلف".

وأوضح أنهم في الماضي كانوا يعملون من خلال قطاعات مختلفة مثل صوت القاهرة، قطاع الإنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن في ظل الانفتاح ولولا دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تبذل مجهود كبيراً جدًا لكان لدينا مشاكل كبيرة.

وأشار إلى أن اليوم أصبحت السوق مفتوحة، وبالتالي فإن القاعدة الوحيدة أنه أصبحت ليس لها قاعدة، حيث أصبح يوجد عبث في التشغيل وفي التعامل، وذلك بسبب عدم وجود المرجعية، معقبًا: "هعمل إيه مع أعمال تتم خارج مصر، وهعمل إيه مع أعمال بشوفها مثلي مثل المشاهد؟ لا يتم تصويرها في مصر وإنما يتم تصويرها في منصات خارج مصر.